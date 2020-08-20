المشهد اليمني الأول/

دشن أبناء مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، اليوم الخميس، العام الهجري الجديد بتسيير قافلة غذائية دعما واسنادا لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

واحتوت القافلة على عشرات الأغنام وعدد كبير من سلال الرمان، عرفانا بتضحيات المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان .

وخلال عرض القافلة نظم الحاضرين وقفة احتجاجية رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتنديدا بإقدام نظام دويلة الإمارات على إعلان التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني.

واكد بيان الوقفة على أن ما أقدمت عليه دويلة الإمارات من تطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة للأمة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أنها تكشف الوجه الحقيقي للنظام الإماراتي والسعودي الذي ظل يعمل على مدى سنوات لتمرير أجندة الكيان المحتل ومن ورائه أمريكا على حساب الأمة.