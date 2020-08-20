المشهد اليمني الأول/

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، احتجاز سفينة إماراتية وطاقمها بسبب “الإتجار غير المشروع في المياه الإقليمية الإيرانية”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن “خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي 17 أغسطس سفينة إماراتية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإيرانية واعتقل كافة أفراد طاقمها وهي الآن في طور إتمام المراحل القانونية”.

ووجهت الخارجية الإيرانية رسالة إلى كافة دول الخليج، مؤكدة أن “إيران لن تتساهل إزاء أي تعرض لمواطنيها ومصالحها في مياه الخليج، وستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدعم قواربها وسفنها ومواطنيها هناك”.