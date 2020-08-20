تعز.. عرس جماعي لـ 12عريسا من أبناء الشهداء

المشهد اليمني الأول/

احتفل في محافظة تعز، اليوم الخميس، بزفاف 12عريساً من أبناء الشهداء في بتعز الذي نظمته مؤسسة الشهداء بدعم من السلطة المحلية.

وفي العرس الذي حضره محافظ محافطة تعز الأستاذ سليم محمد المغلس وعدداً من وكلاء المحافظة و مدراء عموم المكاتب التنفيذية و الشخصيات الاجتماعية.. أشاد المحافظ المغلس بمستوى الإعداد و الترتيب لإنجاح العرس الجماعي لأبناء الشهداء وفاءً وعرفاناً بتضحياتهم الغالية الذين سطروا أعظم الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان.

وأكد حرص القيادة السياسية والسلطة المحلية على تقديم كل سبل الرعاية والدعم و الاهتمام بأسر الشهداء في مختلف الجوانب كواجب مستحق ومقدس.

ولفت إلى أهمية الأعراس الجماعية لأبناء الشهداء في تذكير المجتمع بدور الشهداء والاهتمام بأسرهم .. مثمناً كل المبادرات الساعية إلى مساعدة الشباب على الزواج واكمال نصف دينهم.