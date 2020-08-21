المشهد اليمني الأول/

نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة ذمار بالتنسيق مع الوحدة الثقافية اليوم ندوة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية.

وخلال الندوة التي أقيمت في جامع المدرسة الشمسية تحت شعار “الهجرة النبوية دروس وعبر”، أكد وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق أهمية استلهام الدروس والعبر من ذكرى الهجرة النبوية والتمسك بالأخلاق والقيم التي حملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا، معبرا عن التهاني للقيادة الثورية والسياسية، الشعب بمناسبة العام الهجري الجديد.

وأشار إلى أن العام الهجري الجديد سيكون بإذن الله عام نصر خصوصا مع انتصارات الجيش واللجان الشعبية في كل الجبهات.

وفي كلمة العلماء، أشار القاضي اسماعيل الوشلي إلى هجرة النبي إلى المدينة بعد انسداد الأفق في مكة نتيجة ما تعرض له وأصحابه من قبل أهل الشرك.

واكد أهمية الاقتداء بالنبي عليه السلام وعلى آله في كل المواقف والتحديات والسيرعلى نهجه في مواجهة الأعداء وترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية الصحيحة في نفوس الأمة.

بدورة لفت نائب مدير الاوقاف صالح الجبر إلى أن الهجرة النبوية جاءت باذن من الله حيث نقلت الدعوة الاسلامية الامة من براثن الجاهلية الى رحاب التقدم والحرية والاخلاق الكريمة ..مؤكدا على أهمية التحلي بقيم الدين الحنيف واخلاق النبي.

من جانبه أكد نائب مسؤول الوحدة الثقافية جبريل مشرح ضرورة عودة الأمة إلى المسار القرآني الصحيح.. مشيرا إلى أن الضعف الذي أصاب الأمة واتجاه البعض للبحث عما يعزز قوته كما فعلت الإمارات من خلال تطبيعها مع الكيان الصهيوني يأتي نتيجة البعد عن المبادئ والقيم الإسلامية والأخلاق المحمدية.