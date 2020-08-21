المشهد اليمني الأول/

شنت طائرات العدو الاسرائيلي الحربية، مساء اليوم الخميس، غارات جوية على قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات العدو استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة بعدد من الصواريخ، مضيفة أن طائرات العدو جددت استهداف موقع المقاومة غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

على الصعيد ذاته، قال الناطق باسم جيش العدو “الإسرائيلي”: “مؤخرا تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة، الصواريخ سقطت في منطقة السياج الحدودي”.

ولاحقًا، أضاف أن “الجيش هاجم أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة من قبل طائرات حربية، حيث تم استهداف موقع إنتاج خرساني كان يستخدم لبناء البنية التحتية تحت الأرض وأنفاق لمنظمة حماس”.

وتابع: “جاء الهجوم ردا على تفجير بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية خلال اليوم”. وفق زعمه.