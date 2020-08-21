المشهد اليمني الأول/

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الصادرة اليوم الجمعة، أن الأمطار المتفرقة ستكون مصحوبة بالرعد أحياناً وستهطل خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية.

وأشار إلى احتمال امتداد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى هضبة حضرموت، كما ستهطل أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الداخلية للسواحل الشرقية والجنوبية والغربية .

وأفاد المركز بأن الأجواء في المناطق الصحراوية والساحلية ستكون حارة، مع رياح موسمية شديدة في المياه الاقليمية حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والتدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للضباب أو السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

وحث المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد أيضاً ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

وأوضح المركز أن أمطار متفرقة هطلت خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية.