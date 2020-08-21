المشهد اليمني الأول/

شهدت محافظة حجة، تخرج دفعة أمنية قتاليه جديدة من منتسبي الأمن.

وتضمنت فعالية التخرج عرضا ومناورة عسكرية استعرض فيها الخريجون من دفعة (الإمام الحسين) عددا من المهارات القتالية المختلفة التي تلقونها خلال الدورة.

من جانبه أشاد نائب مدير أمن المحافظة العقيد عبده صالح عامر بالروح المعنوية والانضباط الذي يتمتع به خريجو دفعة الإمام الحسين، مؤكدا أهمية استمرارهم في الحفاظ على الروحية الجهادية الإيمانية وتنمية مهاراتهم الأمنية والقتالية.

وألقى مدير عام الأوقاف محمد عبدالرحمن عيشان، كلمه أشار فيها إلى أن تخرج هذه الدفعة يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية للهجرة ويوم عاشوراء.

وأكد أن تسمية هذه الدفعة بهذا الاسم يؤكد على أن رجال الأمن ماضون في الدرب الجهادي وطريق العزة والكرامة الذي سار عليه الإمام الحسين عليه السلام وأن الطريقة المناسبة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين هو الإعداد والتجهيز المعنوي والمادي لمواجهة العدو ورفد الجبهات بالمال والرجال لمواصلة الانتصارات واستكمال تحرير الأراضي اليمنية من رجس المحتلين ومرتزقتهم.

الخريجون بدورهم جددوا العهد لله ولقائد الثورة السيد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي بأن منتسبي الأمن سيظلون أوفياء لدماء الشهداء وسيقومون بواجباتهم الدينية والوطنية في الدفاع عن العقيدة والوطن والكرامة إلى جانب إخوانهم من رجال الجيش واللجان الشعبية، معلنين استعدادهم وجاهزيتهم للتحرك إلى مختلف الميادين لحفظ الأمن والاستقرار، وجهوزيتهم للالتحاق بأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات لمواجهة قوى الارتزاق والعمالة.