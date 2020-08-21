المشهد اليمني الأول/

نظمت بمحافظة الحديدة اليوم وقفات عقب صلاة الجمعة تنديدا باستمرار العدوان والحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

وأدان المشاركون في الوقفات بحضور القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، ووكيل المحافظة عبد الجبار أحمد محمد، جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق المدنيين والانتهاكات المستمرة لاتفاق ستوكهولم.

واستنكرت الوقفات هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع من الكيان الصهيوني.. معتبرة التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني، طعنة في جسد الأمة العربية والإسلامية، وتشجيع لبقية الدول العربية المتهاوية للمسارعة في إعلان ولائها للكيان الغاصب للأراضي العربية والفلسطينية ومقدسات الأمة.

وباركت الوقفات الإنتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية بمحافظة البيضاء في قيفة ويكلا وتطهير أكثر من ألف كيلو متر من داعش والقاعدة.