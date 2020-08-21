المشهد اليمني الأول/

تفقد فريق من مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز أعمال ترميم قسم التغذية بمستشفى الحرية بمديرية شرعب السلام بالمحافظة.

واطلع الفريق على مدى جاهزية قسم التغذية بالمستشفى في تقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة، وبما يخفف من معاناتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار مدير إدارة الشؤون الفنية والهندسية بمكتب الصحة المهندس هيثم المقطري إلى أن استكمال ترميم قسم التغذية بمستشفى الحرية، سيسهم في تقديم الخدمات الصحية والتغذوية للأمهات والأطفال بمركز المديرية والمناطق المجاورة لها.

وأشار أن العدوان والحصار تسببا في انعدام الأمن الغذائي وتزايد حالات سوء التغذية في أوساط النساء والأطفال وتفاقم معاناتهم الإنسانية.