المشهد اليمني الأول/

كشف حساب “معتقلي الرأي”، أن السلطات السعودية اعتقلت المواطن “حزام الأحمري”، وهو موظف في ميناء جدة البحري، على خلفية فيديو أبدى فيه رفضه وجود ملهى ليلي قرب بيته بذات المدينة، وتساءل: “كيف أربي بناتي قرب مرقص؟”.

جاء ذلك في تغريدات نشرها حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، وقال فيها إنه تأكد من “اعتقال الأحمري في فبراير/شباط الماضي”.

وأضاف الحساب: “للعلم، تم حرمان الشاب حزام الأحمري من الاتصالات ومن توكيل محام، وتم توجيه تهمة تأليب الرأي العام، له تحت المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.

تغريدة

وكان “الأحمري” بث مقطع فيديو قصير، أعرب خلاله عن تضرره من وجود ملهى ليلي بجوار منزله، وقال لا نستطيع أن نعيش منه، وتساءل: “هل هذا شرع محمد بن سلمان، كيف أربي بناتي الثلاثة في ظل هذا الإسفاف؟”.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي “هيئة الترفيه”، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

وأصبحت السعودية في السنوات الثلاث الماضية، قبلة فنية وثقافية وترفيهية عالمية، يتوافد عليها نجوم الفن والغناء من مختلف دول العالم، في إطار خطط البلاد للانفتاح على ثقافات العالم بعد عقود من الانغلاق استنادا لتفسيرات دينية ما لبثت المملكة أن تخلت عنها.