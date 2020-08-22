المشهد اليمني الأول/

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية ؛فيما سيكون الطقس شديد الحرارة على الصحاري والهضاب الداخلية خلال ال 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركزالوطني للأرصاد في نشرته التنبيهية اليوم، إلى أن الأمطار ستهطل في فترة ما بعد الظهيرة على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية ؛لآفتاً إلى امتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية حتى هضبة حضرموت والمناطق الداخلية المتاخمة للسواحل.

وأفاد المركز بأن الطقس سيكون شديد الحرارة في الصحاري و الهضاب الداخلية خاصة على صحاري المهرة وحضرموت وشبوه والجوف ومارب وأجزاء من المناطق الساحلية ، مع احتمال اضطراب البحر في المياه الاقليمية شرق خليج عدن وحول ارخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ؛ وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للضباب او السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

ونبه القاطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والساحلية من الاجواء الحارة وصدمات الحر الشديد اثناء الظهيرة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في شرق خليج عدن وما جاورها وحول ارخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية

وحسب المركز هطلت مساء أمس أمطار بلغت كميتها في إب 15.0ملم وصرفيت 0.8 ملم ؛ وهطلت أمطار خفيفة متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء أخرى من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية.