المشهد اليمني الأول/

أشاد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، بالانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة، دفاعا عن سيادة ووحدة واستقلال اليمن.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع لعدد من المواقع العسكرية في محور خب والشعف بمحافظة الجوف وتفقده أوضاع المقاتلين بمعسكر الخنجر، ناقلا لهم تحايا وتهاني قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط، بالانتصارات العظيمة في جبهات مواجهة العدوان.

وأوضح اللواء العاطفي في كلمته أمام المقاتلين بمحور خب والشعف، أنه بعد امتصاص الضربة الأولى للعدوان الذي شن حربه الظالمة على الشعب اليمني تم التحول إلى الدفاع السلبي ثم إلى مرحلة الدفاع الإيجابي والدفاع المتحرك ثم التحول إلى الهجوم.

وقال” نحن الآن في المرحلة الرابعة من عمليات توازن الردع الاستراتيجية وكلما صعد العدوان من غطرسته وعنجهيته واستكباره وأوغل في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق النساء والأطفال كلما كانت خياراتنا كثيرة وجهوزيتنا عالية في ردعه”.

وأشار وزير الدفاع، إلى طبيعة الإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، خلال المراحل الماضية من سنوات العدوان سواء في جوانب إعادة الجاهزية لجميع الأسلحة والمعدات العسكرية أو في مجال التصنيع الحربي.

وأضاف” نحن في مرحلة متطورة من مراحل الجهوزية المواكبة للتقنيات الحديثة القادرة على مواجهة تكنولوجيا العدوان وإفقادها تأثيراتها على قواتنا على المدى القريب والبعيد”.

ولفت اللواء العاطفي، إلى ما تم إنجازه على مستوى إعادة رسم مسرح العمليات للجمهورية اليمنية وذلك في إطار المعركة الوطنية الاستراتيجية للتحرر والاستقلال.

وأوضح وزير الدفاع

أن قائد الثورة نصح تحالف العدوان بوقف عدوانهم ورفع حصارهم كما قدم رئيس المجلس السياسي الأعلى أكثر من مبادرة وحذر تحالف العدوان من الانتقال إلى مرحلة الوجع الكبير إذا استمر في غيه وصلفه.

وأكد وزير الدفاع، جهوزية قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العالية للانتقال إلى مرحلة الوجع الكبير بكل كفاءة واقتدار.. وقال “دول تحالف العدوان هي من بدأت حربها على بلادنا، وإذا استمرت فنحن من سيتحكم بنهاية هذه الحرب”.

من جانبه رحب قائد محور خب والشعف العميد عبدالحكيم عبدالله سريع، بوزير الدفاع في زيارته للمرابطين في مواقع العزة والكرامة.. معبرا باسم كافة منتسبي المحور عن الشكر للقيادة الثورية والعسكرية لما توليه من رعاية واهتمام بالمرابطين في ميادين البطولة انتصارا للإرادة اليمنية في الحرية والاستقلال.