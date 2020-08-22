المشهد اليمني الأول/

ناقش القائم بأعمال وكيل الهيئة العامة للزكاة لقطاع المصارف الدكتور عبدالله القدمي اليوم ، مع وكيل وزارة الثروة السمكية علي الحمزي مجالات التعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة لدعم الصيادين ضمن مشاريع التمكين الإقتصادي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل قطاع الموارد الدكتور علي الأهنومي ، مناقشة آلية استهداف الصيادين في مشاريع التمكين الإقتصادي التي تنفذها هيئة الزكاة عبر الجمعيات السمكية لضمان استدامة المشاريع وعملية الرقابة عليها.

وفي اللقاء أكد الدكتور القدمي حرص هيئة الزكاة على دعم شريحة الصيادين باعتبارها من الشرائح الأكثر تضرراً جراء العدوان والحصار.

وأشار إلى أن مشاريع التمكين الإقتصادي تأتي ضمن سلسلة مشاريع هيئة الزكاة للنهوض بالأسر الفقيرة وإخراجها من دائرة الفقر.

فيما أكد وكيل وزارة الثروة السمكية استعداد الوزارة لتسهيل كافة الامكانيات والتعاون مع هيئة الزكاة لتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي والتي تخدم شريحة واسعة من أبناء المجتمع اليمني.