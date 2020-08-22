خروقات العدوان..42 غارة جوية على الجوف ومأرب و 79 خرقا في جبهات الحديدة

المشهد اليمني الأول/

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 42 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية شن 20 غارة جوية على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومجزر و4 غارات جوية على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب.

وأضاف المصدرأن طيران العدوان شن 15 غارة جوية على مديرية خب والشعف و3 غارات على مناطق متفرقة من مديرية الحزم بمحافظة الجوف.. بالإضافة لاستهداف مديرية الظاهر في محافظة صعدة بغارتين جويتين.

وفي الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة، 79 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق 13 طائرة تجسسية في الجاح والجبلية وحيس والفازة وسبعة خروقات بقصف مدفعي لعدد ٤٢ قذيفة و ٥٩ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.