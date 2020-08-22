المشهد اليمني الأول/

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة البيضاء، اليوم السبت، من القبض على 10 من عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة بينهم 4 قياديين.

وأوضح أمن المحافظة أن الأجهزة الأمنية بمديرية القرشية ضبط بالتعاون مع مشائخ و أبناء المديرية 6 من عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة، منهم 4 قياديين في التنظيم وهم المدعو “م . ع .عباد . ا” والمدعو “أ ، م . ص. ا ” والمدعو “ع ، ج . ا ” والمدعو “ي . س . م . ا ” وفي عملية أخرى ضبط اثنين من عناصر التنظيم وهما المدعو “ص . س ع. ا ” والمدعو ع. ا .ا ”

كما ضبطت شرطة مديرية ذي ناعم احد عناصر التنظيم الاجرامي وهو المدعو “س. م. ن. ا”

وفي مديرية رداع ضبطت الشرطة اثنين من عناصر التنظيم الاجرامي، وهما : المدعو “ع . ع . ع . ا” 18 والمدعو ” م. ع . أ . ح ” 19 .

فيما تمكنت الشرطة في مديرية ولد ربيع من ضبط احد أعضاء التنظيم الاجرامي المسمى القاعدة وهو المدعو ” س. ع . ا “.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أعلن يوم أمس في مؤتمر صحفي تطهير مساحة تقدر بألف كيلو متر مربع في مديرية ولد ربيع بالبيضاء كانت تسيطر عليها عناصر ما يسمى ” تنظيم القاعدة وداعش”.