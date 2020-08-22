المشهد اليمني الأول/

أعلنت وزارة الثروة السمكية عن فتح موسم اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية لليمن ابتداءً من أول سبتمبر القادم و حتى إشعار آخر.

وألزمت وزارة الثروة السمكية في قرارها، الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر مراقبة الشباك المستخدمة في صيد الجمبري والالتزام بالفتحات المشار لها في القانون و التي تبلغ (3.8) سم لإعطاء المخزون فرصة للتجديد و الاستدامة.

و بموجب القرار يمنع الاصطياد والتجريف في مناطق الأخوار والبيئات الحساسة كونها مناطق حضانة لصغار الجمبري والعديد من الأحياء البحرية.

وأكد القرار على منع تداول وبيع الأحياء المائية في غير مراكز الإنزال السمكي و مواقع البيع في المزاد العلني وفقا لنصوص قانون الصيد لسنة 2006م .