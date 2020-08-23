المشهد اليمني الأول/

افادت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن المقاومـة الإسلامية أسقطت عصر السبت الموافق 22 آب 2020 طائرة ‘إسرائيلية’ مسيّرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب.

وأضاف حزب الله في بيانه أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية “باتت في عهدة مجاهدي المقاومـة الإسلامية”.

العدو يعترف

بدوره، أكد المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني، أفيخاي أدرعي، عبر “تويتر”، سقوط “طائرة مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي” في أراضي لبنان.

وقال: “في وقت سابق اليوم وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات” حسب زعمه.

وتعد هذه المرة الثانية، خلال أقل من شهر، التي تعلن فيها قوات العدو الإسرائيلي سقوط طائرة بدون طيار داخل الأراضي اللبنانية، حيث قال جيش الاحتلال في 26 يوليو إن طائرة عسكرية مسيرة كانت تنفذ “نشاطا عملياتيا” سقطت داخل الأراضي اللبنانية.

وكان قد تعهد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في وقت سابق، بأن المقاومـة الإسلامية ستقوم بإسقاط الطائرات المسيرة التي يطلقها كيان العدو الإسرائيلي بإتجاه الأجواء اللبنانية لتنفيذ مهام عدوانية.