المشهد اليمني الأول/

أكد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله أنه يجب تحمل المسؤولية تجاه “كل جماعة بشرية نعرف مشاكلها واخبارها .. وواجبنا الدفاع عن بلدنا وشعبنا عندما يُعتدى عليهم”.

وقال الأمين العام لحزب الله في كلمته في الليلة الثالثة من ليالي عاشوراء:”علينا تحمل المسؤولية تجاه كل جماعة بشرية نعرف مشاكلها واخبارها، وواجبنا الدفاع عن بلدنا وشعبنا عندما يُعتدى عليهم.. الحدود الجغرافية لا تُسقط المسؤولية.. هل يستطيع أحد أن يدّعي بأن وجودنا داخل حدود جغرافية معينة يسقط عنا المهام والمسؤوليات تجاه الآخرين؟”.

وتابع قائلا:”لا حدود، اللون والعنصر واللغة والجغرافيا والانتماء الديني تسقط الكثير من المسؤوليات علينا تجاه الآخرين”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بالقوة والسلاح والجيوش والمخابرات في كثير من مناطق العالم متسائلا : “أليست أمريكا مطالبة بأن لا تتدخل في شؤون الدول؟”

وقال: “يطالبون حزب الله بعدم التدخل في الإقليم، فيما كل هذه الدول تتدخل بلبنان بأموالها ومخابراتها.. أمريكا تستطيع أن تشن حروبًا وتسحق عظام الأطفال في اليمن وغيرها، وأنت لا تستطيع أن تتكلم كلمة تدين العدوان”.

وتوجه نصر الله للأمريكيين قائلا: لماذا يحق لكم أن تتدخلوا في شؤون الدول وتشنوا الحروب ولا يحق لنا ولغيرنا أن يمدّ يد المساعدة لهذه الدول المعتدى عليها؟”.

ورأى الأمين العام لحزب الله أن “هناك الكثير من الجبهات في العالم لسنا مسؤولين أن نكون موجودين فيها بسبب عدم قدرتنا على ذلك.. ومن لا نستطيع أن نساعده بالمال، أضعف الإيمان أن نتألم لألمه أو أن ندعو له ونرفع الصوت ونطالب بحقوقه”.

وأضاف نصر الله: “عندما تدعم الشعب الفلسطيني أو تذهب إلى سوريا لتقاتل الجماعات المسلحة الإرهابية، هل هذه مصلحة وطنية كبرى أم لا؟.. نحن مستمرون بالاستعداد للتضحية مهما علت التضحيات”.