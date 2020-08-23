المشهد اليمني الأول/

أفاد مسؤولون كولومبيون ووسائل إعلام محلية أمس السبت، بأن 3 هجمات وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلفت 17 قتيلا على الأقل في مناطق بكولومبيا.

وأسفرت الهجمات المنفصلة عن مقتل 6 في كل من إقليمي نارينو وكاوكا، بينما وردت تقارير عن مقتل 5 آخرين في إقليم أراوكا.

وقال الجنرال نايرو مارتينيز، قائد فرقة هرقل الخاصة بالجيش لمحطة “كاراكول” الإذاعية المحلية في إشارة إلى عمليات القتل في نارينو، “لا نعرف ما إذا كان القتلى جزء من منظمة أم أنهم أفراد عائلة واحدة”.

وتشهد تلك المناطق صراعا بين تجار مخدرات وعصابات ومنشقين عن مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) كان قد جرى تسريحهم.

ويغذي تهريب المخدرات منذ عقود الصراع الداخلي في كولومبيا الذي أودى بحياة ما يزيد على 260 ألف شخص إضافة إلى تشريد الملايين.