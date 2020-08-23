المشهد اليمني الأول/

أعلنت شركة النفط اليمنية عن إلغاء تراخيص ثلاث محطات بترولية بأمانة العاصمة بسبب مخالفتها.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها اليوم، أن إلغاء التراخيص جاء بعد التأكد من بيع تلك المحطات كميات من البترول مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وبأسعار أعلى من السعر الرسمي المعلن، في مخالفة لعقود التوكيل الموقعة معها.

وأفاد البيان بأنه تم ختم الطرمبات والمحابس والمقصات وتشميعها بالشمع الأحمر ، وإحالة مالكيها للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون .

وأهابت شركة النفط بملاك وأصحاب المحطات البترولية بأمانة العاصمة والمحافظات، الالتزام بعقود التوكيل الموقعة مع الشركة وبما لا يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء كل من تسول له نفسه تجاوز التعليمات واستغلال حاجة المواطنين والإضرار بممتلكاتهم .

ودعت الشركة المواطنين إلى الإبلاغ الموثق عن أية تجاوزات من أي محطة والتواصل مع عمليات الشركة على الرقمين 01836553 / 01835552