المشهد اليمني الأول/

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

واستكمل المجلس في الاجتماع، مناقشة المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية للسلطة القضائية لعام 2020 المعدلة والمقدمة من الوحدة الفنية للسلطة القضائية وبناء على مقررات المجلس في الاجتماع السابق.

واطلع مجلس القضاء على الأنشطة التي تضمنتها المصفوفة وإجراءاتها وبرنامجها الزمني وإنجازاتها خلال الفترة السابقة، وما نتج عن ذلك من المتغيرات التي طرأت على الواقع نتيجة جائحة كورونا، وأقرها المجلس بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.

ووجه الهيئات القضائية كل في مجال اختصاصه متابعة إنجاز المصفوفة وتنفيذها وتشكيل ما تبقى من اللجان والفرق الفنية والالتزام بالمواعيد المحددة في الخطة وموافاة المجلس والوحدة الفنية بما يتم إنجازه أولا بأول.

كما استعرض المجلس بعض المواضيع المعروضة عليه المتعلقة بسير العمل القضائي واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.