المشهد اليمني الأول/

عمقت الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو خسائرها بالربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1300% على أساس سنوي، لتتكبد 140مليون ريال سعودي.

وارتفعت خسائر الشركة بالنصف الأول بأكثر من 700% على أساس سنوي لتبلغ 180 مليون ريال.

وبحسب موقع CNBC المتخصص في الشؤون الاقتصادية، ارجعت الشركة زيادة الخسائر خلال الربع الحالي الى الانخفاض الحاد في إيرادات النشاط نتيجة لتعليق خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي لاحتواء فايروس كورونا وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.