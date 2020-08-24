المشهد اليمني الأول/

كرمت رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم بصنعاء المراسلين الصحفيين محمد النوعة ويحيى الشامي تقديراً لجهودهما الإعلامية المتميزة في نقل الحقيقة والمواكبة الحية والتوثيق لمختلف الأعمال البطولية والانتصارات العظيمة التي يسطرها أبطال ا لجيش واللجا ن ا لشعبية في المواقع الأمامية وخطوط التماس المباشر مع العدو.

وخلال التكريم أشار مدير دائرة التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إلى أن هذا التكريم يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ..

موضحاً أن المراسلين النوعة والشامي يستحقان التكريم والاهتمام وفاءً وعرفاناً بما يبذلانه من جهود إعلامية وما يقومان به من أعمال وطنية وجهادية في جبهات العزة والكرامة.

من جهتهما عبر النوعة والشامي عن تقديرهما البالغ لرئيس هيئة الأركان العامة على اهتمامه وتكريمه لهما .. مشيرين إلى أن هذا التكريم سيمثل حافزاً معنوياً لبذل مزيد من الجهود والعطاء في سبيل الله والوطن.