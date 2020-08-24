المشهد اليمني الأول/

أكد المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي، اليوم الاثنين، أن الشركة لا تستطيع تغطية أهم القطاعات الحيوية بأكثر من 12% من حاجتها النفطية.

وأوضح الأضرعي للمسيرة قائلا “سفينة موجودة في ميناء النشيمة بشبوة الخاضع لسيطرة قوى العدوان تقوم بتحميل 950 ألف برميل من النفط الخام بقيمة 35 مليار ريال يمني أي 50 مليون دولار”.

إلى ذلك اطلع المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية على الترتيبات الخاصة بخطة الطوارئ بفرع الشركة بمحافظة الحديدة.

كما اطلع الأضرعي ومعه مدير فرع الشركة بالحديدة أسامة الخطيب، على مستوى الجاهزية الفنية في منشآت التخزين وأعمال الصيانة الدورية لتلك المنشآت والاحتياجات اللازمة.

وأشاد المدير التنفيذي للشركة، بجهود الكوادر الفنية والعاملين في منشآت فرع الشركة، وحثهم على مضاعفة الجهود بما يسهم في تحسين مستوى الأداء خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة للعدوان والحصار.