المشهد اليمني الأول/

اعلن مقرعمليات حمزة سيد الشهداء(ع) التابع للقوة البرية للحرس الثوري القضاء على خلية ارهابية في منطقة ماكو العامة بمحافظة اذربيجان غربي شمال غرب ايران.

وقال بيان اصدره الحرس الثوري: مساء أمس الاحد (23 اغسطس)، حاولت خلية إرهابية معادية للثورة مرتبطة بالاستكبار العالمي، التغلغل الى عمق البلاد، حيث تم رصدها من قبل مقاتلي مقر حمزة سيد الشهداء (ع) في منطقة ماكو العامة.

واشار البيان الى انه خلال الاشتباك المسلح مع هذه الخلية الارهابية، تم قتل جميع أفرادها الثلاثة، اضافة الى ضبط كمية من الاسلحة والمعدات والعتاد وأجهزة الاتصال.