المشهد اليمني الأول/

دشنت اللجنة الرئاسية لصرف وتصحيح وتوثيق الاعاشات الشهرية الخاصة بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية والهيئة العامة لشؤون القبائل اليوم بصنعاء عملها بإقامة ورشة تدريبية لأعضاء اللجان الميدانية لصرف الاعاشات.

وفي الورشة القى وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التنظيم رئيس اللجنة الرئاسية وليد علي فايع كلمة توجيهية أشار فيها الى ان الدورة تأتي تدشينا لاستئناف صرف الاعاشات الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية والهيئة العامة لشؤون القبائل.

وأوضح أن اللجنة بدأت عملها خلال العام ٢٠١٩ وبذلت جهودا مضنية في مراجعة الحالات وفتح الملفات واستكمال البيانات وبدأت عملية الصرف رغم العوائق المتمثلة بالعدوان والحصار الجائرعلى بلادنا منذ ست سنوات.. بالاضافة الى جائحة كورونا والتي أثرت على عمل اللجنة وأدت إلى توقف العمل خلال الفترة السابقة.

وأكد ان اللجنة تقوم بممارسة مهامها في اطار تحقيق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وبرعاية فخامة الرئيس مهدي المشاط ومتابعة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد.. منوها أن اللجنة قامت بجهود حثيثة خلال فترة عملها السابقة ووفقا لخطط مزمنة لمراجعة كشوفات المستفيدين بالكامل على مستوى كافة المحافظات تمهيدا لإنشاء قاعدة بيانات وربط الاعاشات بنظام الدفع الالكتروني.

وحث رئيس اللجنة كافة أعضاء اللجان المشاركين في الدورة على ضرورة الاستفادة من مضامين الدورة وعكسها عبر اعمالهم في الميدان لضمان سرعة الأداء ودقة التنفيذ ورفع تقارير الانجاز أولا بأول.

وفي الأخير أكد رئيس اللجنة الى ضرورة الإعلان أن على الاخوة المستفيدين من حالات الاعاشة في الهيئة العامة لأسر الشهداء والهيئة العامة لشئون القبائل التوجه الى مقار لجان صرف الاعاشات لاستلامها بدءاً من يوم غد الثلاثاء 24 أغسطس وعبر فروع البريد وحسب الآلية المعتادة.

من جهته أكد نائب رئيس اللجنة رئيس دائرة الرقابة والشؤون القانونية برئاسة الجمهورية الاستاذ علي نورالدين الى ان الهدف الرئيسي لاعمال اللجان هو التصحيح والتوثيق لإنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة ودقيقة ولحصر ومعرفة عدد الحالات المستفيدة الحقيقية لضمان خدمة هؤلاء المستفيدين.

هذا وتجدر الإشارة إلى تلقي المشاركين في الورشة عددا من التعليمات من المدربين في كيفية تنمية المهارات الادارية والسلوكية للمتدربين والتعرف على آلية صرف الاعاشات والتعامل مع استمارة موبايل موني وتنمية مهارات الصرف والتعامل مع الوثائق والمستندات وعملية التوثيق وإعداد التقارير اليومية والرفع بها الى اللجنة الرئيسية بالاضافة الى مشاركة المتدربين في تطبيق عملي لعملية التوثيق والصرف.