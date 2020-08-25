المشهد اليمني الأول/

تمكنت الأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات من ضبط 341 جريمة جنائية خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري.

وأوضحت إحصائية لوزارة الداخلية أنه تم ضبط 18 جريمة قتل و163 شروع في القتل، و160 سرقة مختلفة.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنه في مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 777 كيلو جرام من الحشيش المخدر و99 شريط حبوب مخدرة، وألقي القبض على المشتبه بهم في حيازتها ومحاولة تهريبها.

كما ضبطت أجهزة الأمن خلال الفترة نفسها تسعة ملايين و176 ألف ريال من العملة غير القانونية المحظورة التداول، وكذا القبض على 656 مطلوبا للعدالة و61 من العناصر الإجرامية التابعة للعدوان.