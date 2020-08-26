المشهد اليمني الأول/

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاربعاء، على وقوع “حادث أمني” على الحدود مع لبنان، وإغلاق بعض الطرقات.

واعلن المتحدث باسم قوات العدو الاسرائيلي عن وجود حادث امني على الحدود اللبنانية المشتركة مع الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقصفت مدفعية الاسرائيلية هضبة الجولان بقنابل مضيئة فوق مزارع شبعا وتلال كفر شبا جنوبي لبنان .

بدورها اشارت مصادر اعلامية لبنانية الى سماع دوي انفجار في منطقة ميس الجبل.

وافادت مصادر اعلامية ان الاحتلال الإسرائيلي اطلق أكثر من 30 قذيفة ضوئية مقابل ميس الجبل وحولا في جنوب لبنان.

وفي السياق، قالت قناة “المنار” بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بأكثر من 20 قذيفة فوسفورية حارقة على المنطقة الحدودية جنوب لبنان.

وبعد ذلك، افادت وسائل إعلام إسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي اعلن انتهاء الحدث الأمني قرب الحدود مع لبنان.

هذا ولم تصدر أية معلومات من الجانب اللبناني و‏كل المعلومات المتواترة عن حدث أمني صادرة عن العدو الصهيوني.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا بعد استشهاد مقاوم من “حزب الله” ، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

وكان سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد اعلن خلال كلمة بمناسبة الذكرى لـ14 للإنتصار “سنرد على استشهاد المجاهد علي محسن والمسألة قضية وقت وعليهم أن يبقوا منتظرين”.