المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة من عملية تطهير قيفة والمناطق المحيطة بها من التنظيميات التكفيرية لـ القاعدة وداعش في محافظة البيضاء.

وكشفت المشاهد جهوزية الجيش واللجان الشعبية لإقتحام مواقع القاعدة وداعش ،بعد مناقشتهم خطة الهجوم.

كما كشفت المشاهد استهداف متارس تنظيمي القاعدة وداعش الرئيسية المطلة على المواقع بواسطة الدبابات والأسلحة الثقيلة.

وأظهرت وثائق خطيرة تثبت تورط السعودية بدعم القاعدة وداعش بصورة مباشرة، وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر أو زيف لما تدعي به السعودية من محاربة الإرهاب.

وقد كان من بين الوثائق بطاقة ترخيص مستشفى الرياض.