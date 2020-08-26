المشهد اليمني الأول/

قتل 46 شخصا على الأقل وأصيب 80 آخرون جراء فيضانات شمال العاصمة الأفغانية كابول، وفقا لما ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء.

وتجرى عمليات إنقاذ لأشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة في شاريكار، عاصمة ولاية باروان التي هطلت عليها أمطار غزيرة ليل الثلاثاء الاربعاء.

وقال عبد المجيد من سكان شاريكار لشبكة “تولو نيوز” التلفزيونية “هناك عائلتان في حينا ما زالتا تحت الأنقاض. نحتاج إلى المزيد من عمال الإنقاذ لمساعدتنا”.

ووفق “فرانس برس” أوضحت وزارة الصحة العامة في بيان أن 46 شخصا على الأقل قتلوا في باروان وأصيب حوالى 80.