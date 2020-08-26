المشهد اليمني الأول/

تواصل القوات السعودية والمليشيات التابعة لها تأجيج التوتر بمحافظة المهرة، حيث دفعت بتعزيزات عسكرية لاقتحام منفذ شحن الحدوي مع سلطنة عمان.

وقالت مصادر يمنية في محافظة المهرة ان القوات السعودية التي خرجت من مطار الغيضة عاصمة المهرة توجهت إلى مديرية حات لاقتحام منفذ شحن.

وقال مصدر محلي ان القوات السعودية اقتحمت منفذ شحن , الاربعاء , بمدرعات عسكرية مسنودة بطيران الاباتشي , بعد ان كان ابناء قبائل شحن قد منعوا وصول تلك القوات الى المنفذ خلال الثلاث الايام الماضية.

وكانت المنطقة شهدت الأحد الماضي اشتباكات مسلحة بعد إطلاق القوات السعودية النار على رجال القبائل في محيط منفذ شحن، قبل أن ترد القبائل على مصدر النيران ما أدى إلى احتراق عربة عسكرية تابعة للقوات السعودية التي أُجبرت على العودة.

ومنذ الأسبوع الماضي تحاول السعودية نقل معدات ومركبات عسكرية إلى منفذ شحن للسيطرة عليه، وسط رفض شعبي يمني واسع في المحافظة، حيث يعتبر المنفذ الأبرز لمرور غالبية احتياجات اليمنيين من الغذاء والدواء في ظل سيطرة وتحكم تحالف العدوان السعودي الإماراتي على مختلف المنافذ الحدودية اليمنية.

وكانت مصادر محلية في محافظة المهرة، قالت إن مسلحين قبليين منعوا قوات سعودية من الوصول إلى منفذ شحن الحدودي.

وذكرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لاعتبارات أمنية أن قوات سعودية تحركت من مطار الغيضة الدولي في المهرة، متجهة إلى “منفذ شحن” الحدودي.

وأشارت إلى أن مسلحين قبليين مناهضين للتواجد العسكري السعودي بالمهرة، اعترضوا طريق القوات قبل وصولها إلى المنفذ، وأجبروها على العودة إلى معسكر لها في مديرية حات بالمحافظة ذاتها.

من جانب آخر قالت مصادر قبلية لـ”المهرة بوست” إن أبناء القبائل لا زالوا في حالة استنفار تحسباً لأي خطوات قد تقدم عليها القوات السعودية.

من جهته، قال رئيس لجنة الاعتصام السلمي في مديرية شحن حميد زعبنوت في تغريدة على “تويتر”، إن “الأوضاع توترت في المديرية بعد رفض أبناء القبائل وجود قوات تابعة للاحتلال السعودي فيها”.

وأضاف أن “قوات تابعة للاحتلال السعودي وصلت من مطار الغيضة وكانت في طريقها إلى مديرية شحن قبل أن تحول مسارها إلى معسكر حات التابع للتحالف السعودي الإماراتي”.

من جانبه اعتبر المتحدث باسم لجنة الاعتصام سالم بلحاف، هذه التحركات السعودية في إطار سعي المملكة لـ”احتلال” المنافذ اليمنية، و”السيطرة على المهرة بما يمكنها من البقاء الدائم” بها.

وقال بلحاف، في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية، إن “شماعة التهريب التي تتخذ منها السعودية حجة لتواجدها في المهرة لم تقنع المجتمع المحلي ولا الدولي”.