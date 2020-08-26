المشهد اليمني الأول/

عقد بصنعاء اليوم اللقاء التشاوري الأول حول تفعيل المشاركة المجتمعية، نظمه المجلس المحلي بمديرية صنعاء القديمة والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بالتعاون مع مؤسسة بنيان التنموية وبيت المبادرات بالمديرية.

وفي اللقاء أشار رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مجاهد طامش إلى أهمية اللقاء لتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على تراث وتاريخ مدينة صنعاء القديمة.

وأكد أهمية الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة ووقف أي مخالفات تشوه تاريخها وإرثها الحضاري .. معتبراً صنعاء القديمة هوية وحضارة وتاريخ لليمن.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد حسن المدني تجارب المؤسسة في تحفيز المجتمع وتوعيته بأهمية العمل الطوعي والمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات.

وأكد أهمية الحفاظ على تاريخ وتراث وحضارة اليمن العريقة التي يسعى العدوان إلى طمسها وتدميرها وتشويهها .. مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية ستسهم في الحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية وإحداث تنمية شاملة في مختلف المجالات بتعاون وتكاتف جهود الجميع.

ولفت المداني إلى أهمية اللقاء لتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية لحماية مدينة صنعاء القديمة والحفاظ على قيمتها التاريخية وتراثها العريق.

وألقيت كلمتان من مدير مديرية صنعاء القديمة أحمد الصماط وعبدالله المعافى عن أبناء المديرية، أشارا إلى أهمية اللقاء لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المساهمة والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة وتراثها وتاريخها الأصيل.

عقد بصنعاء اليوم اللقاء التشاوري الأول حول تفعيل المشاركة المجتمعية، نظمه المجلس المحلي بمديرية صنعاء القديمة والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بالتعاون مع مؤسسة بنيان التنموية وبيت المبادرات بالمديرية.

وفي اللقاء أشار رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مجاهد طامش إلى أهمية اللقاء لتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على تراث وتاريخ مدينة صنعاء القديمة.

وأكد أهمية الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة ووقف أي مخالفات تشوه تاريخها وإرثها الحضاري.. معتبراً صنعاء القديمة هوية وحضارة وتاريخ لليمن.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد حسن المدني تجارب المؤسسة في تحفيز المجتمع وتوعيته بأهمية العمل الطوعي والمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات.

وأكد أهمية الحفاظ على تاريخ وتراث وحضارة اليمن العريقة التي يسعى العدوان إلى طمسها وتدميرها وتشويهها .. مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية ستسهم في الحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية وإحداث تنمية شاملة في مختلف المجالات بتعاون وتكاتف جهود الجميع.

ولفت المداني إلى أهمية اللقاء لتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية لحماية مدينة صنعاء القديمة والحفاظ على قيمتها التاريخية وتراثها العريق.

وألقيت كلمتان من مدير مديرية صنعاء القديمة أحمد الصماط وعبدالله المعافى عن أبناء المديرية، أشارا إلى أهمية اللقاء لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المساهمة والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة وتراثها وتاريخها الأصيل.