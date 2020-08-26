المشهد اليمني الأول/

شهدت مدينة صعدة اليوم الأربعاء تشييع مهيب لجثامين عدد من أبطال الجيش واللجان الشعبية في مقدمتهم الشهيد اللواء عزي صلاح والعميد روح الله زيد علي مصلح الذين استشهدوا في سبيل الله أثناء تأدية واجبهم الديني والوطني في مختلف الجبهات.

وخلال مراسم التشييع بمشاركة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومحافظ صعدة محمد جابر عوض وقيادات عسكرية وأمنية وعلمائية واجتماعية وأقارب الشهداء وجمع كبير من أبناء المحافظة أكد المشيعون أن دماء الشهداء هي الوقود التي توصلنا للنصر والغلبة على الأعداء فهي دائماً تثمر عزاً وكرامة وحرية.

وأشاروا إلى أن الشهداء كانوا النموذج الأرقى والأنقى والأصدق لمن يدافع عن دينه ووطنه، مؤكدين السير على خطى الشهداء في سبيل الله حتى الانتصار بإذن الله تعالى.