عمران.. عرس جماعي لـ31 من أبناء الشهداء

المشهد اليمني الأول/

نظمت مؤسسة الشهداء بمحافظة عمران اليوم الأربعاء، عرس جماعي الثامن لـ 31 من أبناء الشهداء بالمحافظة.

وفي العرس الجماعي الذي حضره محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان ووكيلا المحافظة حسن الاشقص وعبدالعزيز ابو خرفشة ومدير فرع مؤسسة الشهداء بعمران حمزة العزي وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية والأمنية والادارية والشخصيات الاجتماعية والمشائخية والعلمائية.

هنأ المحافظ جعمان العرسان جميع العرسان.. لافتاً إلى أن أبناء الشهداء يستحقون الاهتمام عرفانا بتضحيات آبائهم في الدفاع عن الدين والوطن لنيل الحرية والاستقلال.

وثمن المحافظ جعمان جهود مؤسسة الشهداء في تنظيم العرس الجماعي لأبناء الشهداء والإسهام في إنجاحه.

بدوره اشار وكيل المحافظة عبدالعزيز ابو خرفشة أن تنظيم الـ عرس جماعي الثامن لأبناء الشهداء بعمران، يأتي تجسيداً لمبادئ التكافل الاجتماعي والعفاف والطهر، خاصة لأبناء الشهداء، الذين يستحقون الرعاية والاهتمام، عرفاناً بما يسطروه ابائهم العظماء من تضحيات وملاحم بطولية في مختلف الجبهات والميادين.

وثمن أبناء الشهداء من خلال كلمة لهم الى هذه اللفتة الكريمة والاهتمام الكبير الذي يوليه قائد الثورة بأسر الشهداء وتقديم الرعاية لهم.. مباركين انتصارات الجيش واللجان الشعبية مؤخرا في محافظة البيضاء.

فيما أوضحت كلمة مؤسسة الشهداء التي ألقاها مدير مكتب مدير فرع المؤسسة زكريا العزي أن العرس الجماعي الثامن يأتي بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية للهجرة النبوية الشريفة التي يحتفل بها أبناء الشعب كل عام.