المشهد اليمني الأول/

قال الأمين العام لحزب الله ا̍ڶــڛۣــﯧْۧــد ̨ حسن نۨــڝــڔﷲ إن “ما حصل في جنوب لبنان أمس الثلاثاء هو أمر مهم وحساس لدينا لكن لن أعلق عليه الآن وسأترك ذلك إلى وقت لاحق”.

كلام ا̍ڶــڛۣــﯧْۧــد ̨نۨــڝــڔﷲ جاء مساء الاربعاء في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي في الليلة السابعة من ليالي عاشوراء.

ووجه ا̍ڶــڛۣــﯧْۧــد ̨نۨــڝــڔﷲ “التحية لجرحى المقاومة وعائلاتهم”، وقال “هؤلاء الذين كانوا متواجدين دائما في الميادين والساحات ولبوا النداء ولم يبخلوا بأي عطاء او جهد وذهبوا للشهادة ولكن الله اعطاهم وسام الجراح وألحقهم بالعظماء الذين رمزهم أبو الفضل العباس”.

وأضاف ا̍ڶــڛۣــﯧْۧــد ̨نۨــڝــڔﷲ “نوجه لهم التحية على صدقهم وإخلاصهم وعلى مواصلتهم في هذه الطريق رغم الصعاب والجراح ورغم كل ما قد يحيط بهم من ظروف صعبة”.

وتابع نۨــڝــڔﷲ “هم يواصلون الطريق والبعض يذهبون بجراحهم الى الجبهة او العمل وبعضهم يواصلون المسيرة بصوتهم ومواقفهم حتى تحقيق كل الاهداف”.