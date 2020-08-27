المشهد اليمني الأول/

واصل الإعلام الحربي توزيع ونشر مشاهد جديدة لعمليات الجيش واللجان الشعبية النوعية في وادي ربيع ومسار تطهير مناطق في يكلا بالبيضاء من عناصر القاعدة وداعش.

واظهرت المشاهد الجديدة كما الفيديوهات السابقة نجاح الجيش واللجان الشعبية في القضاء على عددٍ كبير من العناصر الإرهابية في يكلا واسر آخرين فضلا عن تدمير مواقعهم وآلياتهم.

كما اظهرت المشاهد كشف الجيش واللجان الشعبية عن الدعم السعودي الذي كان يقدم لعناصر القاعدة وداعش في مناطق يكلا وقيفة بمديرية رداع في محافظة البيضاء.