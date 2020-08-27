المشهد اليمني الأول/

زار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومحافظ صعدة محمد جابر عوض ،اليوم الخميس، أسر الشهداء أحمد جرمان وربيع قاسم الحشوش وزيد سواد وعبد العظيم هزمل ومساعد الحنش وطارق التهامي ومغثي عزيز وعمار الجرادي، بالتزامن مع ذكرى عاشوراء.

وخلال الزيارات لأسر الشهداء ومعهما عضو مجلس النواب مرتضى جدبان ومشرف المحافظة قاسم الحمران ورئيس مؤسسة الشهداء أحمد جران، أشار عضو السياسي الأعلى الحوثي والمحافظ عوض إلى دور الشهداء في كسر شوكة العدو وتكبيده الخسائر الموجعة في مختلف الميادين والساحات.

وأشادا بتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم بطولية دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله حتى شرفهم الله تعالى ومنحهم الشهادة، ما يحتم على الجميع التحرك لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأوضحا أن يد الغدر العاجزة عن المواجهة في الميدان مستمرة في شن الغارات المكثفة واستخدام سياسة الأرض المحروقة واستهداف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد الحوثي وعوض أن الأعمال الإجرامية لن تثني أبطال الجيش واللجان الشعبية وكافة أبناء الشعب اليمني عن مواصلة الدفاع عن اليمن.

فيما عبرت أسر الشهداء عن الامتنان لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وقيادة السلطة المحلية ومؤسسة الشهداء على الاهتمام بأسر الشهداء وتلمس أحوالهم.

وأكدت المضي على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر المؤزر للشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الصهيوني.