المشهد اليمني الأول/

جددت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، الدعوة للمواطنين إلى عدم فتح أغطية مناهل وغرف تفتيش الصرف الصحي، لتصريف مياه الأمطار، لما لذلك من مخاطر صحية وبيئية.

وأشار مدير عام المؤسسة بأمانة العاصمة محمد الشامي إلى أن فتح أغطية مناهل وغرف التفتيش، يتسبب في تدمير خطوط شبكة الصرف الصحي، وطفح المجاري للشوارع وإلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.

وأكد ضرورة تحلي المواطنين بالوعي والمسئولية في الحفاظ على شبكة الصرف الصحي لضمان استمرار خدماتها.. داعياً إلى الإبلاغ في حال وجود غرف تفتيش مفتوحة أو انسداد، على رقم الطوارئ (171).