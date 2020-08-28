المشهد اليمني الأول/

تجمع الآلاف من المتظاهرين المطالبين بإصلاح العدالة الجنائية في ساحة “ناشونال مول” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة.

وهتفت الحشود، تحت عنوان “أبعد قدمك عن أعناقنا”، في إشارة إلى الطريقة التي قُتل بها جورج فلويد أثناء احتجازه من قبل الشرطة الأمريكية، في شهر مايو الماضى، وتذكيرا بأحداث مارس عام 1963، في واشنطن.

وقال القس آل شاربتون في كلمته أثناء المظاهرات: “لقد سئمنا سوء المعاملة والعنف الذي نتعرض له ، كأمريكيين سود ، منذ مئات السنين”.

وأضاف: “مثل أولئك الذين ساروا أمامنا، نحن نقف ونخبر الشرطة، ونقول للمشرعين، ونقول للناس والأنظمة التي أبقتنا على الأرض لسنوات،”ارفعوا ركبكم عن أعناقنا”