المشهد اليمني الأول/
زامل جديد لعيسى الليث
كلمات أبو يوسف القاري
أداء عيسى الليث
كلمات الزامل
أرحب لها تاريخ جيلا بعد جيل
مع النبي والآل في سلم وقتال
رجال في وجه الشدائد رجاجيل
على المبادئ ثابتة مثل الجبال
صولاتها في المعركة تشفي الغليل
تصلي عداها بأس ربي والنكال
…
مواقف القرآن جسدها عقيل
وبالهدى واجه مشاريع الضلال
من واقع التسليم والصبر الجميل
إلى جنان الخلد قد شد الرحال..
نال الشهادة حيدري شامخ أصيل
مؤمن مجاهد ما ارتضى بالاحتلال..
عن منهج آل البيت مايقبل بديل
قلبه بهدي الله جاري الاتصال..
وفي سبيل الله يانعم السبيل
واجه طغاة الكون وملوك الرمال
داس المخاطر وأرغم أنف المستحيل
واتقدم الابطال في ساح النزال..
عقيل كل أرحب وكل أرحب عقيل
في النايبات رجالها خير الرجال
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