حددت اللجنة المنظمة للفعاليات بمحافظة صنعاء ساحات إحياء فعاليات ذكرى عاشوراء في مختلف مديريات المحافظة.

وأوضحت اللجنة أن مكان التجمع في مديرية سنحان (جولة الألفين مقابل مستشفى 48)، وفي بلاد الروس (منطقة وعلان)، وفي بني حشيش (منطقة رجام)، وفي همدان ( منطقة شملان)، وفي بني مطر( متنة).

وأضافت اللجنة المنظمة أن مكان التجمع في أرحب (جامعة أرحب)، وفي مناخة وصعفان ( منطقة القدم) وفي نهم منطقة بني ستر.

وفي خولان: جحانة (منطقة اسناف الجامعة)، الطيال ( وادي بني سحام) والحصن (عزلة المعاين منطقة الربوع).