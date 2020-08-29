المشهد اليمني الأول/

أدانت المجالس الإسلامية في اليمن، اليوم السبت، استهداف الشيخ العلامة يحيى حمود الأهدل في الحديدة من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

وقالت في بيان صادر عنها، “أراد اليزيديون الجدد في ذكرى عاشوراء التذكير بأنهم لا زالوا كما أسلافهم يستهدفون علماء الشريعة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر”.

واعتبرت جريمة اغتيال العلامة الأهدل استهدافٌ لكل العلماء الأحرار من الملة المحمدية والطريقة الصوفية والسادة الشافعية.

ودعا البيان جميع اليمنيين الأحرار إلى الدفاع الجاد عن مقدساتهم ورموزهم وأعلامهم ومواجهة العدوان الباغي الظالم.