المشهد اليمني الأول/

أعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن رئيس البلاد أصدر مرسوما يلغي قانون مقاطعة الكيان الاسرائيلي، ويسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين. ومن جانبه أعلن كيان العدو الاسرائيلي، ان وفدا يضم شخصيات إسرائيلية وأمريكية كبيرة، سيكون على متن أول رحلة جوية تجارية يتم تسييرها بين كيان الاحتلال والإمارات يوم الاثنين المقبل.

أركان التطبيع تنتظم بين الإمارات وكيان العدو، وكالة الأنباء الرسمية “وام” اعلنت أن رئيس البلاد خليفة بن زايد ال نهيان، أصدر مرسوما يلغي قانون مقاطعة الكيان الاسرائيلي، ويسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها، مع هيئات أو أفراد إسرائيليين.

وأضافت الوكالة أن المرسوم يأتي ضمن جهود دولة الإمارات، لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع الكيان الاسرائيلي، ومن خلال وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي بين الطرفين.

اما كيان الاحتلال الاسرائيلي فقد أعلن من جانبه، ان وفدا يضم شخصيات إسرائيلية وأمريكية، سيكون على متن أول رحلة جوية تجارية يتم تسييرها بين كيان الاحتلال والامارات.

وقالت شركة طيران الاحتلال، ان موعد الرحلة سيكون يوم الاثنين المقبل، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، أن مستشار الأمن القومي مئير بن شباط سوف يكون على رأس الوفد.

وأضاف أن المحادثات في أبوظبي، ستسعى لإيجاد سبل لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطيران والسياحة والتجارة والصحة والطاقة والأمن.

وبحسب الولايات المتحدة، فان جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، سيكون ضمن المسؤولين الأمريكيين على متن رحلة طيران الاحتلال التي ستغادر الى الامارات.

شبكة سي ان ان الأمريكية، أكدت ان كوشنر يضغط على العديد من القادة العرب لحضور حفل توقيع التطبيع بين الإمارات والاحتلال الاسرائيلي، والذي سيحتضنه البيت الأبيض، واضافت ان من بين المعنيين، زعماء مصر والأردن والبحرين وعمان. واوضحت الشبكة أن بعض هذه البلدان تدرس إمكانية حضور الحفل ومن سيمثلها فيه.