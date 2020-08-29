المشهد اليمني الأول/

كشفت وسائل إعلام روسية، عن تحركات مشبوهة للعدو الإسرائيلي في المناطق الواقعة تحت الاحتلال جنوب اليمن.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن تقرير استند إلى مصادر لم يسمها، أن العدو الإسرائيلي والإمارات يخططان لإنشاء قواعد لجمع المعلومات الاستخبارية على جزيرة سقطرى المطلة على مضيق باب المندب.

وأشارت الوكالة إلى وصول وفد إسرائيلي – إماراتي مشترك إلى الجزيرة “في الآونة الأخيرة” لفحص المواقع المحتملة للقواعد.

وبحسب التقارير فقد تم اختيار موقعين لقاعدة مخطط لها الأول في منطقة مومي شرق الجزيرة لمركز جامغوا والثاني في الغرب لمركز كاتانان.

وأوضحت أن الغرض من القواعد جمع المعلومات، وخاصة من باب المندب وجنوب اليمن ، إلى جانب خليج عدن والقرن الأفريقي.

كما نقل تقرير عن مصدر إريتري رفيع المستوى لم يذكر اسمه قوله إن العدو الاسرائيلي في عام 2016 بدأ في بناء أكبر قاعدة لجمع المعلومات الاستخبارية على جبل أمباسايرا في إريتريا ، بهدف مساندة تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في اليمن.

ولفت التقرير إلى أن مراكز المراقبة الاسرائيلية تراقب أعمال قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية وتفحص الحركة البحرية والجوية في المنطقة الجنوبية للبحر الأحمر.