المشهد اليمني الأول/
أنهى صلح قبلي بمحافظة صعدة أشرف عليه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومحافظ المحافظة محمد جابر عوض وعضوا مجلس الشورى عباس مقيت ويحيى جعفر ووكيلا المحافظة صالح عقاب وعبدالله القاسمي، قضية قتل راح ضحيتها محمد أحمد حلحل من وادي صبر ببني معاذ بمديرية سحار.
وخلال الصلح القبلي أعلن أولياء دم المجني عليه من آل حلحل العفو عن الجاني لوجه الله وتشريفاً للحاضرين وحرصاً منهم على حل الخلافات الداخلية والتوجه نحو العدو الحقيقي الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.
حضر الصلح القبلي مدير مديرية سحار خالد الذيبان ومدير مديرية مجز محمد ضيف الله هاشم والشيخ سليم هشول، ومدير التربية بالمديرية حميد أبو ديكة والمشرفان الاجتماعيان محمد الدولة وحسني جمعان.