المشهد اليمني الأول/ عند التطرق إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أغسطس 2020، عن توصل الإمارات و«إسرائيل» إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، لا...