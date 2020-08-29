المشهد اليمني الأول/

حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ، اليوم السبت، عشر ساحات في مديريات أمانة العاصمة للمشاركة الشعبية في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام صباح الأحد.

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان لها مكان التجمع في بني الحارث: “الروضة أمام الجامع الكبير”، وفي الثورة “شارع صوفان غرب مجلس الشورى وفي شعوب “شارع مأرب جوار مصنع الغزل والنسيج”.

وأضافت اللجنة أن التجمع في معين أمام “جامعة صنعاء الخط الدائري جولة الشهداء” وفي التحرير “جنوب الجامعة القديمة” وفي الصافية شارع العشرين المتفرع من شارع الثلاثين.

ولفتت اللجنة أن أماكن التجمع في صنعاء القديمة “باب السلام” وفي الوحدة “شرق وزارة المالية” وفي السبعين “جنوب الحديقة وفي أزال شارع الأربعين أمام موفمبيك.

وأهابت بجميع الأحرار والشرفاء المشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى لما لها من أهمية كبرى لاستلهام الدروس والعبر في مواجهة الطغاة والمستكبرين.

تحديد الهيئة النسائية ساحات العاصمة

حددت الهيئة النسائية بأمانة العاصمة 8 ساحات لإحياء ذكرى عاشوراء عصر الأحد في مديريات “بني الحارث، الثورة وشعوب، معين، التحرير والوحدة، صنعاء القديمة، الصافية، السبعين، أزال.

وأوضحت الهيئة النسائية بأمانة العاصمة أن أماكن التجمع النسائي في مديرية بني الحارث الروضة مدرسة شهداء الجوية وفي الثورة وشعوب غرب حديقة الثورة وفي معين “مدرسة نسيبة”.

وأضافت أن أماكن التجمع النسائي في التحرير والوحدة نادي بلقيس وفي صنعاء القديمة ساحة الهواء الطلق وفي الصافية النادي الأهلي وفي السبعين جنوب الحديقة وأزال مجمع الثورة التعليمي.