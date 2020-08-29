المشهد اليمني الأول/

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها ازاء استخدام قوى العدوان السعودي الإماراتي المدعومة أمريكياً، الذخيرة العنقودية خلال هجماتها الجوية في محافظة الحديدة.

وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق أبهيجيت غوها عن قلقه إزاء تصاعد العنف في محافظة الحديدة اليمنية في الأيام الأخيرة.

وقال غوها في بيان له اليوم السبت إن “القتال العنيف الذي اندلع حول مدينة الحديدة صباح يوم 27 أغسطس هو مصدر قلق خاص”.

كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء الضربات الجوية المتكررة في منطقة العرج الواقعة بين مدينة الحديدة وميناء الصليف بين 16 أغسطس و 23 أغسطس، مضيفا أنه “يشعر بقلق بالغ حيال التقارير الواردة عن استخدام الذخيرة العنقودية خلال إحدى هذه الهجمات الجوية”.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى “الكف عن أي إجراءات تضر بتنفيذ اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018″، وحث الأطراف على “الامتناع عن أي أنشطة أخرى تعرض حياة المدنيين في المحافظة للخطر”.

و أعلنت صنعاء أمس الجمعة عن تسجيل 92 خرقا لـ”قوى العدوان” بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة، الماضية، تضمنت غارات وتحليقات لطيران تجسسي و32 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و53 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.