المشهد اليمني الأول/

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب اليوم السبت، الجامعات الحكومية بقبول اوائل الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019م بدون امتحان قبول.

واوضح الوزير حازب في تصريح لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ) انه وبناء على قرار اللجنة العليا للتنسيق والقبول اصدرت الوزارة تعميما الى الجامعات الحكومية بشأن استيعاب وقبول اوائل الجمهورية من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨م من الاقسام العلمي ، الأدبي ، والانجليزي بدون اختبارات قبول.

وأكد بأن وزارة التعليم العالي تولي الأوائل الاهتمام والتشجيع تقديراً لتميزهم وتفوقهم الدراسي وهو إجراء يتم سنوياً بعد توقف المنح الخارجية.

وحث وزير التعليم العالي الجامعات الحكومية بإعطاء الأولوية لقبولهم في الكليات والتخصصات التي يرغبون الالتحاق بها حسب نوع القسم الذي تخرجوا منه وتسجيلهم في العام الجامعي 2021/2020م.