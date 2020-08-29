أحيت وزارة الداخلية، اليوم السبت، يوم “عاشوراء” ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام تحت شعار “ثورة ضد الظلم والطغيان”.

وفي الفعالية التي حضرها عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشورى ، وقيادات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، القى العميد عبد الخالق العجري الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية كلمة رحب فيها بالحاضرين في الفعالية، وأكد أن وزارة الداخلية تقيم هذه الفعالية كواجب تجاه أعظم ثورة في وجه الظلم والطغيان، لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام الحسين عليه السلام وتضحيته في سبيل الحق ونصرة المظلومين والمستضعفين.

وقال العجري إن عشوراء مدرسة في الثورة والعطاء وتتجسد أهميتها في الاقتداء بهذه الشخصية الإنسانية العظيمة والتفاف الأمة حولها من أجل مناهضة قوى الاستكبار والهيمنة الأمريكية على الشعوب العربية والإسلامية.. مشيرا إلى عظمة ثورة الحسين واستمراريتها عير الأجيال لتفضح المنافقين وتكشف مواقفهم المعادية.

وقال: “لقد تعلمنا من الحسين الوقوف في وجه الظلم منفردا، ولقد ضرب لنا مثلا في ذلك الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، الذي أحيا مبدأ العزة والكرامة في الأمة”.. مشيرا أن أهل بيت رسول الله، تعرضوا عبر الأجيال، للتنكيل والملاحقة من قبل أعداء الله واعداء رسوله.

ولفت إلى أن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الاجرامية اليوم بحق الشعب اليمني، هي امتداد لجرائم كربلاء، التي ارتكبت بحق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. مؤكدا أن وفاء أصحاب الحسين تجلى من جديد في المجاهدين من أبناء الجيش واللجان الشعبية ورجال الأمن، الذين لم يتخلوا عن القيادة القرآنية.

والقى كلمة المناسبة عضو المكتب الثقافي لأنصار الله يحيى قاسم أبو عواضة قال فيها إن شعبنا اليمني اليوم يحيي هذه الذكرى وهو يعيش في واقعه المظلومية التي هي امتداد لمظلومية الإمام الحسين عليه السلام، وامتداد للمعاناة التي عانتها الأمة في كل مراحل تاريخها، من الطغيان اليزيدي، والإجرام اليزيدي.

وأضاف: “شعبنا اليمني اليوم معتدى عليه بغير حق، ذنبه تمسكه بمبادئه، تمسكه بحريته، وحقه في الاستقلال، ذنبه قِيَمُه التي أبى إلا الثبات عليها، والتي أبت له إلا أن يكون شعباً حراً وكريماً وعزيزاً.

وأشار إلى أن اليمن يعيش محنة كربلاء، وهو مظلوم، يقتل أبناؤه رجالاً ونساءً وأطفالاً، وهو يستهدف بكل أشكال الاستهداف، بدون قيود ولا حدود ولا ضوابط يلتزم بها المعتدون، أو يراعيها أولئك الطغاة المجرمون.

وتابع: “هذه الذكرى، في هذا الواقع الذي يعيشه شعبنا، في الظروف التي يعيشها، لها أهميتها البالغة؛ لأنها ذكرى لواقع يعيشه، يعيش أجواءه، يعيش محنته، وهو أيضاً – بحكم هويته الإسلامية، وانتمائه للإسلام العظيم – شعب حمل وسام الشرف الأعلى حينما قال عنه الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “الإيمان يمان والحكمة يمانية”.

وتطرق إلى موقف الشعب اليمني، في مبادئه، وقيمه، وتوجهاته، المرتبطة بالمسار والطريق الصحيح، متمسكاً بالإسلام العظيم، الإسلام المحمدي الأصيل، الذي كان الإمام الحسين عليه السلام فيه رمزاً عظيماً من رموزه.. مؤكداً أن الإمام الحسين عليه السلام كان في مقامه، وفي موقفه، وفي حركته، وفي ثورته، وفي جهاده، وفي استشهاده وتضحيته، يحمل راية هذا الإسلام، يمثل هذا الإسلام بحق، يعبر عن هذا الإسلام بالقول وبالفعل وبالموقف.

تخللت الفعالية أناشيد وقصائد تعبر عن عظمة المناسبة ودلالاتها وما نستلهم منها من دروس.

وقفة لأبناء آل سالم بصعدة إحياء لذكرى عاشوراء ورفضاً للتطبيع

نظم أبناء ,وقبائل آل سالم بمحافظة صعدة، اليوم السبت، وقفة قبلية إحياء لذكرى عاشوراء ورفضاً للتطبيع مع العدو الصهيوني .

وأكد المشاركون أهمية أخذ العبر والدروس من ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ، وخطورة التخاذل وضعف الإيمان لا سيما ونحن نواجه عدواناً لا يختلف عن العدوان الذي تعرض له الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء .

بيان الوقفة أشار إلى روحية العطاء والتضحية التي تميز بها الإمام الحسين عليه السلام ورفاقه ، مؤكداً أهمية الاقتداء بسبط الرسول في التضحية والفداء في سبيل الله.

واستنكر البيان السقوط الأخلاقي للنظام الإماراتي بهرولته المشينة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي في خطوة تظهر مدى انسلاخه عن قيم الدين ومبادئه.

فعالية مؤسسة موانئ البحر الأحمر

نظمت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ، اليوم السبت، فعالية خطابية لإحياء ذكرى عاشوراء تحت شعار “هيهات منا الذلة”.

وفي الفعالية التي أقيمت بقاعة الاحتفالات في ميناء الحديدة وحضرها وكيلا المحافظة محمد سليمان حليصي وعلي أحمد قشر أشار وكيل المحافظة علي الكباري إلى أهمية إحياء ذكرى عاشوراء واستشهاد الامام الحسين عليه السلام باعتبارها محطة تاريخية في مسيرة وحياة البشرية والمسلمين.

وأوضح الكباري أن ذكرى عاشوراء محطة هامة يستلهم منها أبناء الأمة الدروس والعبر في مواجهة ومقارعة الطغاة والتضحية والفداء في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة المظلومين.

فيما تطرق مدير عام الشؤون القانونية مطهر العمدي في كلمته عن المؤسسة إلى أن ذكرى عاشوراء واقعة تاريخية ينبغي على الجميع مراجعة موقفهم في مواجهة طغاة العصر أمريكا وإسرائيل والأنظمة العميلة وعلى رأسها النظامين السعودي والإماراتي ومن يدور في فلكهم من أنظمة ومرتزقة.

وأشار إلى أن ما يحدث لليمن من عدوان إنما هو امتداد للمخطط الأمريكي الإسرائيلي التآمري لإخضاعه للنفوذ الأمريكي الصهيوني لكن ذلك تحطم أمام صخرة صمود وثبات الشعب اليمني الذي سطر وما يزال يسطر ملاحم بطولية دفاعا عن الوطن.

وأشاد العمدي بموقف الشعب اليمني الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية رغم المعاناة التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار على مدى ست سنوات.

كما أشاد بكافة الانتصارات التي حققها ويحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين وجبهات العزة والبطولة والفداء وما تم تحقيقه في محافظة البيضاء مؤخرا من اجتثاث للدواعش والقاعدة والمرتزقة ليبعث على الفخر والاعتزاز وأن النصر على الأعداء قادم لا محالة.

فيما أكد الشيخ عبدالرحمن الأهدل في كلمته عن العلماء أن ثورة الحسين عليه السلام ثورة حية تحركت في عقل الأمة قبل عاطفتها، فكانت ثورة غنية بشعاراتها الصادقة وأهدافها النبيلة، ولهذا لم تكن كباقي الثورات، والتأريخ الإسلامي غني بالثورات، إلا أن هذه الثورة هي الوحيدة التي لا تزال ذكرها يتجدد ويتقدم فكتب لها الخلود على مر الزمان.

ونوه الأهدل إلى أنه لا يمكن احياء عاشوراء بدون التركيز على ذكر مواقف وبطولات وتضحيات الإمام الحسين في مجزرة عاشوراء التي هي معركة بين الحق والباطل، وبين العدالة والظلم، وبين العزة والكرامة والحرية مقابل الذل والهوان والقهر والاستبداد والفساد.

حضر الفعالية مدير عام مكتب الرئيس التنفيذي للمؤسسة نبيل عمر المزجاجي ومديري عموم إداراتي التخطيط والمعلومات الدكتور وضاح عبدالله مجمل والخدمات والتجهيزات بندر شارة ومدير قطاع خفر السواحل في البحر الأحمر العقيد زيد الوشلي وعدد من مسؤولي الإدارات المختصة في المؤسسة والجهات الأمنية بميناء الحديدة.

مسيرة حاشدة لأبناء ماوية بتعز

نظم أبناء مديرية ماوية في محافظة تعز، اليوم السبت، مسيرة ووقفة حاشدة لذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

و في الوقفة التي حضرها وكيلا المحافظة/ اسماعيل شرف الدين وهزاع هايل الشجري ومسؤول الحشد والتعبئة / علي احمد العزي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وأعضاء السلطة المحلية وممثلين من مكتب انصار الله بالمحافظة والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين ، أكد أبناء ماوية على تمسكهم بمنهجية الامام الحسين عليه السلام وسيرته الجهادية في مواجهة الطغاة والمستكبرين ومقارعة الظالمين .

وأشاروا إلى أن مظلومية الشهيد القائد/ حسين بدر الدين الحوثي ومظلومية الشعب اليمني بشكل عام وما يتعرض له اليوم من حرب ابادة جماعية من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي هو امتداد لتلك المظلومية التي تعرض لها الامام الحسين بسبب ذلك الانحراف الذي أصاب الأمة ودفع بالأدعياء على فرض ظلمهم وتسلطهم على العباد دون أدنى مراعاة للقيم الانسانية وتعاليم الدين الحنيف ومبادئ الاسلام القويم.

كما أدان المشاركون انجرار الأنظمة العربية العميلة للارتماء في أحضان الصهاينة والتطبيع معهم.. مستنكرين ما أقدمت علية دويلة الامارات من تطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي.. داعيين كافة الشعوب الحرة لمحاسبة الأنظمة العميلة والخائنة للامة والمقدسات.

فعالية للقطاع الصحي بذمار

نظم القطاع الصحي بمحافظة ذمار اليوم السبت، فعالية ثقافية في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار “هيهات منا الذلة”.

وفي الفعالية، أكد المحافظ محمد ناصر البخيتي أهمية الاستفادة من ذكرى استشهاد الإمام الحسين في الثبات على الموقف الحق ومواجهة قوى الباطل والطغيان ..

وأشار خلال الفعالية التي حضرها أعضاء مجلس الشورى عبده العلوي وعبدالواحد الشرفي ومحمد الغراسي، إلى أن التحديات التي واجهها الإمام الحسين هي نفسها التي يواجهها الشعب اليمني، وهذا الصراع امتداد للصراع بين الحق والباطل.

ولفت إلى أن الشعب اليمني يخوض اليوم أشرف معركة ويواجه تحديات كبيرة ومؤامرة خطيرة لا تقل أهمية عن المعركة التي قادها الإمام الحسين ومن كانوا معه ضد قوى الطغيان والاستكبار.. موضحا أن التخاذل في هذه المرحلة جريمة، ولا مجال فيها للحياد لأننا نواجه عدوان غاشم، مؤكداً أن العدوان ومرتزقة قاب قوسين من الانهيار والسقوط.

وحث الجميع على استلهام الدروس من ثورة الإمام الحسين من خلال التحرك الجاد لدعم المرابطين بالجبهات ومواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

فيما أكد مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي أهمية أن نستمد من ثورة الإمام الحسين الإيمان بعظمة التضحيات التي نقدمها اليوم في مواجهة العدوان كخيار وحيد كون البديل هو الذلة والخضوع لقوى الهيمنة والاستعمار.

حضر الفعالية مديرو مكتب التربية أحمد الوشلي ومكتب شؤون المغتربين يحيى الكبسي والمعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور حمود الموشكي ونائب مدير التربية سعيد الغابري وعدد من مدراء الادارات وفروع مكتب الصحة بالمديريات.

الهيئة النسائية بمديرية صعدة

نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة لأنصار الله في مديرية صعدة ، اليوم السبت، فعالية ثقافية بمناسبة ” عاشوراء ” ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

وفي الفعالية الثقافية التي أقيمت في مدرسة الدرة بالمدينة ألقيت عدد من الكلمات والمشاركات والاناشيد المعبرة عن أهمية إحياء هذه الذكرى الأليمة التي انتصر الدم فيها على السيف وأهمية استلهام الجميع من ذكرى عاشوراء والتي يعيش أبناء اليمن أحداثها من خلال العدوان الذي يشنه التحالف السعودي الأمريكي الإماراتي منذ ست سنوات وما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية.