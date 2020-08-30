المشهد اليمني الأول/

كشفت مصادر محلية في محافظة أبين المحتلة عن وصول عدد من السفن العسكرية المجهولة إلى المحافظة واستمرار توقفها قبالة سواحل مناطقها النائية لعدة أيام.

وقال صيادون وسكان محليون إن عددا من السفن الحربية شوهدت متوقفة على بعد 15 ميلا من سواحل أبين النائية بين أحور وخبر المراقشة قبل أن تغادر بعد ثلاثة أيام من توقفها إلى جهة مجهولة.

وأكدوا أن ظاهرة توقف السفن العسكرية المجهولة عادت من جديد أمس ، بعد وصول سفينة عسكرية أخرى مجهولة الهوية وتوقفها في المنطقة النائية الخالية من السكان.

وأوضحت المصادر أن عددا من المواطنين والصيادين شاهدوا عشرات العناصر الأجنبية على متن السفن التي كانت تقوم بإنزال كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة عبر ونشات خاصة بالسفينة وإخراجها إلى الساحل.

وأشارت إلى أن شحنات الأسلحة تم نقلها باتجاه مديرية الوضيع التي تعد أحد أهم معاقل عناصر القاعدة وداعش التكفيرين في أبين.

وكـان العشـرات من عناصر تنظيم القاعدة وداعش قد انتقلوا عقب دك معاقلهم في محافظة البيضاء إلى محافظة أبين.